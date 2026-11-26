В пригороде Луцка застройщик в течение 2021–2024 годов продавал земельные участки, на которых уже были построены таунхаусы, оформляя сделки исключительно как продажу земли.

Из-за этого бюджет недополучил более 4,6 млн грн налогов.

По данным Бюро экономической безопасности, в договорах купли-продажи указывалась только стоимость земельных участков, тогда как средства за дома не отражались. Таунхаусы на момент продажи находились на разных этапах готовности.

Застройщику сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов. Дело передано в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненного государству ущерба.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины.

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