Застройщик продал более 30 таунхаусов под видом земельных участков и недоплатил 4,6 млн грн налогов
В пригороде Луцка застройщик в течение 2021–2024 годов продавал земельные участки, на которых уже были построены таунхаусы, оформляя сделки исключительно как продажу земли.
Из-за этого бюджет недополучил более 4,6 млн грн налогов.
По данным Бюро экономической безопасности, в договорах купли-продажи указывалась только стоимость земельных участков, тогда как средства за дома не отражались. Таунхаусы на момент продажи находились на разных этапах готовности.
Застройщику сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов. Дело передано в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненного государству ущерба.
Источник: Бюро экономической безопасности Украины.
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