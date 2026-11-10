Закарпатье сравнялось с Киевом по стоимости однокомнатных квартир: сколько стоит жилье

В октябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатской области достигла 85 тысяч долларов, сравнявшись с показателем столицы. В то же время в Украине сократились спрос на покупку жилья и количество предложений как на первичном, так и на вторичном рынках.

В течение октября в Украине продолжали работать 85% отделов продаж новостроек.

Наибольшую активность зафиксировали в Закарпатской области — 98%, Львовской и Волынской — по 97%. Меньше всего отделов продаж работало в Харьковской области — 29%, Запорожской — 44% и Сумской — 46%.

За месяц в эксплуатацию ввели 14 новых домов на 23 секции. В частности, 14 секций сдали в Киевской области, из них девять — непосредственно в Киеве. Еще четыре секции ввели в эксплуатацию в Днепропетровской области, а по одной — во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях.

Несмотря на снижение спроса, медианная стоимость квадратного метра в новостройках в большинстве регионов продолжила расти.

Наибольшее подорожание зафиксировали в Запорожской области — на 10,7%, Полтавской — на 6,2%, Киеве — на 5,8% и Кировоградской области — на 5,2%.

В то же время в Черновицкой области цена квадратного метра снизилась на 8,3%, а в Ивано-Франковской — на 5,5%.

В столице медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 1504 доллара. Самым дорогим остается Печерский район, где за квадратный метр просят 2855 долларов. Самое доступное жилье предлагают в Деснянском районе — 864 доллара за кв. м.

Общий спрос на первичное жилье продолжил снижаться. Наибольшее падение интереса к новостройкам зафиксировали в Киеве — на 33%.

Рост спроса наблюдался лишь в трех областях: Закарпатской — на 15%, Днепропетровской — на 12% и Николаевской — на 9%.

На вторичном рынке больше всего сократилось количество предложений в Киеве — на 63%, а также в Киевской области — на 25%.

Самым дорогим регионом по медианной стоимости однокомнатных квартир стало Закарпатье — 85 тысяч долларов. Такой же показатель зафиксировали в Киеве.

Самая низкая медианная цена на однокомнатную квартиру была в Херсонской области — 16 тысяч долларов.

В большинстве западных областей квартиры на вторичном рынке подорожали. В частности, в Тернопольской области цены выросли на 6%, в Закарпатской и Львовской — на 5%.

Наибольшее подешевение произошло в Черкасской области — на 13%, Ровенской — на 8% и Черниговской — на 7%.

Спрос на вторичное жилье снизился почти во всех регионах страны. Наиболее заметное падение зафиксировали в Тернопольской области — на 25%, Винницкой — на 22%, Хмельницкой и Кировоградской — по 20% в каждой.

В то же время рост интереса к покупке жилья наблюдался лишь в двух областях: Днепропетровской — на 10% и Закарпатской — на 4%.

В четырёх регионах количество объявлений о продаже квартир превышает спрос. Наибольший разрыв зафиксирован в Киевской области, где предложение в 2,3 раза превышает спрос. В Киеве этот показатель составляет 2,2 раза, в Одесской области — 1,7 раза, а в Ивано-Франковской — 1,1 раза.

В октябре стоимость жилья на вторичном рынке снизилась во всех районах столицы.

Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры в Святошинском районе — на 23%, и в Днепровском — на 18%.

В то же время Печерский район остается самым дорогим в Киеве: медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 179 тысяч долларов. Самое доступное жилье предлагают в Деснянском районе — 46 тысяч долларов.

По данным исследования, в 2026 году 83% украинцев планируют приобрести квартиру в новостройке для собственного проживания. Еще 17% рассматривают покупку недвижимости как инвестицию.

Среди главных требований потенциальных покупателей — безопасность, автономность дома и надежность застройщика.

Кроме того, украинцы отдают предпочтение готовому жилью или объектам с высокой степенью готовности.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета риэлторского маркетплейса DIM.RIA.

Напомним, правительство не планирует увеличивать суммы жилищных компенсаций для ветеранов в 2027 году из-за дефицита государственного бюджета.

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