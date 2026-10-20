Защитник Мариуполя и военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Андрей Петрук издал сборник стихов «Санаторий сатаны», стихи для которого он писал куриной косточкой на тюремной робе в плену РФ.

В книгу вошло около 40 произведений из более чем сотни, написанных в плену. Общий тираж составляет 500 экземпляров, из которых уже вышло 100. Средства на издание за несколько дней собрали волонтеры, а макет автор создал собственноручно во время ночной воздушной тревоги в больнице.

Андрей Петрук попал в плен РФ после тяжелого ранения и пробыл там почти четыре года. Первое стихотворение он написал в 2023 году ко дню рождения любимой Юлии. Из-за нехватки бумаги военный заточил куриную косточку и царапал ею слова на рабочих брюках, а вечером стирал написанное водой, чтобы снова использовать ткань.

Военнослужащего освободили из плена 5 февраля 2026 года в результате обмена. Сейчас он находится в больнице, где перенес тяжелую операцию и восстанавливается после нее.

Источник: Укринформ.

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