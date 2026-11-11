Залужный объяснил, почему скорейшее завершение войны в Украине по-прежнему маловероятно

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье проанализировал глубинные причины затягивания российско-украинской войны. Он объяснил, почему украинцам не стоит рассчитывать на скорейшее прекращение боевых действий.

Анализируя события со дня освобождения Херсона, он констатировал, что, несмотря на смену правительств, формирование новых коалиций, эволюцию вооружений и кадровые перестановки в военном руководстве Украины, боевые действия не прекращаются, ведь мир оказался в совершенно новых реалиях.

«Эти реалии больше не определяют конец войны как начало трибунала над военными преступниками. Вместо трибунала они предлагают выгодные соглашения и взаимную торговлю. Они пытаются повторить то, что произошло 30 сентября 1938 года в Мюнхене», — подчеркнул Залужный.

Бывший главнокомандующий предостерег от попыток навязать Украине передачу территорий в обмен на обещания мира. По его словам, такой сценарий невозможен, поскольку это «реальный путь к газовым камерам и концлагерям», которые агрессор организует на оккупированных землях. Залужный подчеркнул, что противостояние уже давно вышло за пределы сугубо российских интересов и переросло в глобальную борьбу за будущую архитектуру безопасности.

«Сегодня это война за новый мировой порядок. Война, результатом которой должен стать не мир в Украине, а новый мировой порядок, где уже достигнутый некоторыми странами экономический рост логично приведет к их политическому влиянию и появлению новых сфер влияния. Поэтому никакие территории Донецкой области не утолят эти аппетиты», — отметил он, добавив, что 90% компонентов в ракетах и дронах противника производятся за пределами России.

По оценке Залужного, глобальное решение и раздел сфер влияния исторически формируются только после масштабных конфликтов. На данный момент к такой войне оказались полностью готовы лишь две страны мира, одна из которых расположена в центре Европы. Поскольку остальные государства не готовились, они делают ставку на уступки агрессору, которые неприемлемы для Украины.

«И тогда воевать мы будем вынуждены до тех пор, пока, как минимум, не увидим своё место в новом мире, а как максимум — пока будем хотеть жить», — резюмировал Залужный. Приведя в пример Израиль, который вынужден непрерывно отстаивать свое право на существование с 1947 года, экс-главнокомандующий призвал украинцев учиться не только выживать, но и полноценно жить в условиях длительного противостояния.

Источник: УП

До этого Залужный объяснил, почему ВСУ не пошли на Крым после освобождения Херсона.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны.

Зеленский подвёл итоги первого дня трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

Читай нас в