Судья Лычаковского районного суда Владимир Мармаш может перейти на должность во Львовский апелляционный суд. Высший совет правосудия уже рекомендовал президенту назначить его судьей апелляционной инстанции. Рекомендацию об этом ВСП приняла по итогам конкурса, игнорируя ряд дисциплинарных жалоб, судебных споров с журналистами и заявлений о правонарушениях, в которых фигурирует Мармаш.

Решение о карьерном повышении ВСП приняла 6 октября 2026 года. В нем совет отметил, что не обнаружил обоснованных сомнений в добропорядочности и профессиональной этике кандидата. Теперь представление должен рассмотреть Президент Украины.

Мармаш работает в Лычаковском районном суде Львова с 2009 года, а с 2017-го занимает должность судьи бессрочно. Однако в последнее время внимание к нему приковано не только из-за судебных решений, но и из-за историй, касающихся имущества его семьи и взаимоотношений с журналистами.

Парковочное место для тещи и заявления против журналиста

Владимир Мармаш работает в Лычаковском районном суде города Львова еще с 2009 года, а с 2017 года занимает эту должность бессрочно. Имеет длительный судейский стаж, но регулярно привлекает к себе внимание журналистов из-за имущественных вопросов и процессуальных решений. Поэтому его переход в апелляционную инстанцию сейчас рассматривается на фоне открытых конфликтов с прессой и заблокированных дисциплинарных производств.

Поводом для одного из последних скандалов стало журналистское расследование издания UA.NEWS о незадекларированном имуществе львовских судей. Во время командировки во Львов журналисты-расследователи обнаружили, что семья Мармаша пользуется парковочным местом в львовском новостройке, которое официально оформлено на его тещу. При этом платежи за коммунальные услуги по этому объекту регулярно осуществлял лично Владимир Мармаш со своей банковской карты. Кроме того, журналисты зафиксировали факты недекларирования доходов от аренды жилья у председателя Лычаковского суда Григория Жовнира.

После возвращения журналиста в Киев в его адрес начали поступать ночные угрозы через Telegram. По данному факту Национальная полиция возбудила уголовное дело по факту угроз журналисту, признав журналиста потерпевшим. В ответ судьи Мармаш и Жовнир обратились в полицию и ВСП с заявлениями, обвинив расследователя в попытке повлиять на рассмотрение уголовного дела, к которому тот не имел никакого отношения. В качестве свидетелей судьи привлекли своих жен и тещу, а те дали показания о якобы агрессивном поведении журналиста.

Впоследствии эта версия была опровергнута видеозаписями, которые зафиксировали исключительно корректную работу журналиста в дневное время с предъявлением пресс-карты. Также Фонд гарантирования вкладов в ответ на адвокатский запрос подтвердил отсутствие каких-либо жалоб в отношении журналиста, а анализ судебного реестра доказал, что в период сбора материала в производстве председателя суда Жовнира вообще не было ходатайств по упомянутому делу.

В связи с этим защита журналиста обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о привлечении Мармаша и Жовнира к ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении и вмешательство в деятельность прессы. Следователи ГБР сначала отказались регистрировать производство, однако Киевский апелляционный суд отменил постановление первой инстанции, признал бездействие ГБР незаконным и обязал Шевченковский районный суд Киева повторно рассмотреть жалобу журналиста.

Жалоба по делу Шевцовой до сих пор без решения

До сих пор в Высшем совете правосудия с октября 2025 года остается без решения дисциплинарная жалоба в отношении действий Мармаша по делу финансистки Алены Шевцовой. Заявители указывают, что судья рассмотрел ходатайство детективов БЭБ и вынес решение уже после истечения сроков досудебного расследования, что позже подтвердили Голосеевский районный и Киевский апелляционный суды. Вместо обязательного возвращения ходатайства Мармаш удовлетворил требования правоохранителей.

Установленные законом сроки для проведения предварительной проверки и рассмотрения жалобы по существу давно истекли, а ВСП не приняла ни одного решения. Дисциплинарный инспектор отказался признать жалобу приоритетной, направив её на рассмотрение в общем хронологическом порядке. В случае надлежащей процессуальной оценки этих действий Мармаш мог понести дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с должности.

Вопросы возникают и в отношении семьи судьи Мармаша

Жена Мармаша Иванна Иванюк также работает судьей Лычаковского районного суда Львова. Ее имя фигурировало в публикациях о возможных проблемах с декларированием имущества и доходов.

Журналисты обращали внимание на парковочное место, оформленное на мать судьи, и платежи за его содержание, которые, по данным расследования, осуществлял Мармаш. В других материалах рассказывали о банковских переводах, не отраженных в декларации Иванюк. ВРП в июле 2026 года вернула жалобу в отношении Иванны Иванюк без рассмотрения.

ВСП не увидела препятствий для повышения Мармаша

Таким образом, игнорируя публичные претензии и дисциплинарную жалобу, Высший совет правосудия поддержал кандидатуру Мармаша. В решении от 6 октября 2026 года № 2057/0/15-26 совет отметил, что не выявил обстоятельств, которые свидетельствовали бы о нарушении порядка назначения, или обоснованных сомнений относительно соответствия кандидата требованиям добропорядочности и профессиональной этики.

Мармаш набрал 705,47 балла по результатам квалификационной оценки и занял первое место в рейтинге кандидатов. ВСП признала его соответствующим установленным требованиям и внесла Президенту представление о назначении во Львовский апелляционный суд.

Окончательное решение о назначении Мармаша в Львовский апелляционный суд должен принять Президент Украины.

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