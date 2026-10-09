Журналисты издания UA.NEWS направили серию официальных журналистских запросов и сообщений о преступлении в главные правоохранительные, контролирующие и государственные органы Украины. Среди адресатов: СБУ, Офис Генерального прокурора, НАБУ, САП, АРМА, Министерство юстиции Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и народные депутаты Украины.

Масштабное обращение представителей СМИ стало продолжением серии журналистских расследований о дальнейшей судьбе медиаактивов Украинского медиахолдинга, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко в Украине после 2014 года. Об этом говорится в публикациях «Люди Курченко: как медиаимперия олигарха „воскресла“ в Украине под контролем семьи Гольдского» (от 9 октября 2025 года) и «Журналисты просят компетентные органы проверить финансовую деятельность человека Курченко — Гольдского» (от 7 ноября 2025 года), которые вызвали широкий общественный резонанс.

Учитывая вновь выявленные факты, редакция призывает силовые и регулирующие органы государства дать четкую правовую оценку деятельности владельца медиаресурса «Комментарии» (comments.ua) Виктора Гольдского и его окружения.

Детали запроса: о чем спрашивает и чего требует редакция

В подробных журналистских обращениях к силовикам и регуляторам информационное агентство UA.NEWS описывает ряд юридических аномалий, сопутствующих деятельности Виктора Гольдского, и требует от органов власти официальных действий в пределах их компетенции.

Например, журналисты просят НАБУ, СБУ, ОГП и САП предоставить информацию о ходе расследования в уголовном производстве № 42016000000003393 о завладении имуществом государственных предприятий на сумму свыше 12 миллиардов гривен, в котором фигурирует Сергей Курченко, и выяснить, выделялись ли из него материалы, касающиеся медиаактивов. А также выяснить, изучали ли детективы и следователи сведения об использовании кипрской компании SHERELL LIMITED (HE 322902) для легализации (отмывания) имущества, и направлялись ли в отношении этой структуры международные запросы о правовой помощи.

Силовиков просят проверить факты выполнения поручений по установлению фактических конечных бенефициарных владельцев ООО «ЭВОЛЮШЕН МЕДИА» (код 32711084), ООО «ТО ШО НАДО» (код 42012709), ООО «КОММЕНТС ТУДЕЙ» (код 42015674) и ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МАСАВИ»» (код 40437063).

Журналисты UA.News обратились в АРМА и Министерство юстиции с просьбой выяснить, почему после передачи в управление АРМА активов «Украинского медиахолдинга» (УМХ) в 2019 году, второй крупный медиаактив Курченко, ООО «ЭВОЛЮШЕН МЕДИА» (издание «Комментарии», Kyiv Weekly, сайт comments.ua), избежал наложения ареста и передачи государству. Также медиаработники просят проверить, направлялись ли материалы для розыска и ареста корпоративных прав, торговых марок и доменных имен, фактически принадлежащих ликвидированной на Кипре оффшорной компании SHERELL LIMITED, которая в двух судебных приговорах в Украине признана частью преступной организации Януковича-Курченко.

В Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания журналисты UA.News обратились с просьбой дать оценку структуре собственности онлайн-СМИ «Комментарии» (идентификатор R40-01330), где субъектом в сфере СМИ выступает ООО «ТО ШО НАДО», принадлежащее супруге Гольдского, тогда как права на сами торговые марки и домен comments.ua зарегистрированы на самого Гольдского, а 100% учредителя материнской компании фигурирует несуществующая кипрская фирма.

Кроме того, журналисты призывают Нацполицию и прокуратуру проверить систематические факты отчуждения недвижимости одиноких пенсионеров и уязвимых киевлян в пользу Гольдского с участием одного и того же нотариуса. А также провести полную проверку обстоятельств, при которых Гольдский получил отсрочку от призыва в Шевченковском ТЦК и СП г. Киева на основании имитации учебно-научной деятельности в Академии труда, социальных отношений и туризма в рамках уголовного производства по ст. 358 УК Украины.

Членам СНБО и народным депутатам журналисты UA.News направили предложение рассмотреть вопрос о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц и юридических структур, причастных к сохранению и поддержанию медиавлияния подсанкционного олигарха Курченко во время полномасштабной войны.

Начало истории: кому служит «семейный подряд» Гольдского

Олигарх Сергей Курченко, находящийся под санкциями и переехавший в Россию ещё в 2014 году, по-прежнему пытается сохранить своё влияние на украинское медиапространство. Главным инструментом для удержания этого влияния, по данным расследователей, стал его бывший подчиненный, экс-заместитель генерального директора по экономике в «Украинском медиахолдинге» (УМХ) Виктор Гольдский.

Когда после бегства Курченко активы УМХ были арестованы и переданы в управление АРМА, холдинг «Эволюшен Медиа» (издания «Комментарии», Kyiv Weekly, сайт comments.ua) вывели и переоформили контроль, построенный по классическим офшорным и семейным моделям. А именно: по данным ЕГР, единственным учредителем ООО «ЭВОЛЮШЕН МЕДИА» с долей 100% до сих пор числится кипрская компания SHERELL LIMITED. Эта фирма решениями Подольского райсуда Киева (дело № 758/15964/17) и Московского райсуда Харькова (дело № 643/17067/21) официально признана субъектом, входившим в состав преступной организации Януковича. Несмотря на то, что в Реестре компаний Республики Кипр SHERELL LIMITED еще ранее получила статус «Dissolved» (прекратившая деятельность), в Украине ею формально продолжает владеть действующее медиапредприятие.

Поскольку ни одно лицо не владеет имущественным комплексом в целом, актив разделили между членами одной семьи: тестем Гольдского, Сергеем Назаровым, который числится руководителем ООО «ЭВОЛЮШЕН МЕДИА»; теща-чиновница Нина Хорошаева, возглавляющая Управление здравоохранения Броварского городского совета, 10 октября 2019 года всего за 5 000 гривен приобрела торговую марку «Kyiv Weekly».

Жена Ольга Гольдская (Хорошаева) владеет ООО «ТО ШО НАДО», которое зарегистрировано в Нацсовете как субъект в сфере медиа для онлайн-издания «Комментарии», а также компанией ООО «ВД Масави» (которая в 2020 году даже пыталась принять участие в конкурсе АРМА на управление арестованным УМХ). А сам Виктор Гольдский приобрел торговые марки «Коментари», «Комментарии», «comments» и доменное имя comments.ua.

Примечательно, как Гольдский всеми силами пытается попасть в круг олигархов, вплоть до копирования их финансовых привычек, и сам отказался от идентификационного кода. Ранее аналогичный трюк использовал другой близкий соратник Курченко — экс-глава НБУ Сергей Арбузов, с которым они, по данным источников, совместно ведут угольный бизнес на российской Чукотке через кипрскую Prontoservus Limited.

Квартирные аферы: отчуждение имущества у беззащитных киевлян

Параллельно с обслуживанием медиаинтересов беглого олигарха Виктор Гольдский фигурирует в сомнительных сделках с недвижимостью. Согласно данным Реестра вещных прав, он внезапно стал владельцем девяти квартир в Киеве.

После обнародования первых подробностей в редакцию UA.NEWS начали массово обращаться граждане с шокирующими свидетельствами о существовании системной схемы изъятия жилья у одиноких пенсионеров, лиц с психическими расстройствами и наркозависимых в Киеве, Николаеве и Кропивницком.

С одинокими людьми Гольдский якобы заключал договоры дарения или пожизненного содержания. По закону он должен был полностью обеспечивать иждивенцев, покупать лекарства и оплачивать коммунальные услуги. На практике же по этим адресам обнаружены огромные долги, поставщики услуг судятся с жильцами, а самих пожилых людей просто бросают на произвол судьбы.

Известно о деле № 761/31203/20 (Деснянский райсуд Киева): истец только после похорон сестры узнал, что её квартира перешла к посторонним лицам. Умершая женщина длительное время находилась на учете в психоневрологической больнице № 2 с диагнозом «эпилептический психоз» и не могла осознавать свои действия.

Все эти сомнительные сделки удостоверяла одна и та же нотариус по фамилии Анциферова, деятельность которой сейчас изучают следователи.

Подделка документов и псевдонаучная «укрывательница» от ТЦК

В настоящее время деятельностью Гольдского уже занимаются правоохранительные органы. 3 апреля 2026 года Святошинским управлением полиции в г. Киеве внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов). Основанием для начала расследования стало официальное постановление Святошинского районного суда.

Как выяснили журналисты, одним из ключевых эпизодов в рамках уголовного производства № 12026105080000387 является попытка Гольдского уклониться от мобилизации путем имитации учебной и преподавательской деятельности. Сначала 43-летний «медиамагнат» официально устроился доцентом в Академии труда, социальных отношений и туризма (АТСОТ). Однако его реальная нагрузка составила ничтожные 0,26 ставки, что по закону не дает никакого права на отсрочку от призыва.

Поняв это, в мае 2024 года Гольдский срочно поступил в докторантуру дневной формы обучения в той же Академии, чтобы ввести в заблуждение Шевченковский ТЦК и СП г. Киева и получить заветную отсрочку. Администрация вуза долгое время пыталась прикрыть своего «звездного» докторанта, отказываясь предоставлять информацию журналистам, однако под давлением официального уголовного расследования была вынуждена раскрыть правоохранителям все детали его «научного» пути.

Судебные атаки на редакцию UA.NEWS

Пытаясь остановить разоблачительные публикации, Виктор Гольдский обратился в Печерский районный суд города Киева с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против издателя UA.NEWS (ООО «Информационное агентство "Ньюз Флеш"»).

Сначала суд оставил иск без движения из-за того, что истец «забыл» уплатить около 4 тысяч гривен государственной пошлины. Впоследствии, устранив недостатки, Гольдский добился принятия заявления к рассмотрению. Истец требует полностью удалить расследование «Люди Курченко: как медиаимперия олигарха "воскресла" в Украине под контролем семьи Гольдского» и опровергнуть шесть ключевых тезисов.

При этом истец планирует взыскать с редакции более 63 тысяч гривен судебных издержек (большую часть которых составляют суммы за проведение частных семантико-текстуальных экспертиз и фиксацию веб-страниц).

Редакция ожидает ответа

Редакция UA.NEWS подчеркивает: все обнародованные факты основаны на сведениях из открытых государственных реестров, судебных решений и официальных документов. Мы будем ответственно информировать общество о каждом новом этапе расследования дела Виктора Гольдского и ждем официальных ответов и реакции со стороны НАБУ, СБУ, ОГП, САП, АРМА, Нацсовета и других компетентных органов.

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