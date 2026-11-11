Основатель компании «Autostrada» призвал Кабмин направить средства на реальную защиту энергетических объектов

Основатель строительной компании «Autostrada» Максим Шкиль призвал правительство пересмотреть расходы на строительство и направить финансирование на оплату уже выполненных работ по защите энергетических объектов. Также он предложил привлекать к реализации планов устойчивого развития компании, которые обладают необходимыми возможностями и способны обеспечить конкретный результат.

«Имея огромный долг перед компанией, правительство продолжает строительство новой трассы Н-31 (Днепропетровская и Полтавская обл. — Ред.) стоимостью 10 млрд грн, текущий ремонт которой был произведен в 2026 году, и на этот ремонт государством было потрачено более 1 млрд грн. Соответственно, строить новую 4-полосную дорогу, когда есть качественная проездная существующая, нет никакой необходимости! Эти расходы неуместны. Существующая дорога в идеальном состоянии», — написал Шкиль.

По его словам, компания «не укладывала брусчатку» и «не переносила фонтаны», а выполняла работы, без которых основные трассы были бы непроезжими. Он подчеркнул, что вся эта работа оказывает прямое влияние на экономику страны и на военную логистику.

Также основатель Autostrada напомнил, что компания строит инженерную защиту объектов энергетики.

«Что касается объектов защиты энергетики — есть примеры более 20 попаданий в одну подстанцию, где «Автострада» осуществляла защиту, после чего трансформаторы продолжают работать, и сотни тысяч людей получают электроэнергию. Это свидетельство профессиональной и качественной работы нашей команды», — заявил он, добавив, что именно его компания первой в Украине среди подрядных организаций полностью завершила предусмотренный комплекс работ на 15 объектах инженерной защиты.

«Это конкретный результат работы в условиях войны. Не отчеты в Facebook, не видео, не заявления и не обещания, а завершенные объекты, которые выполняют свое предназначение», — отметил Шкиль.

Он также публично обратился к премьер-министру Сергею Корецкому и призвал начать экономию расходов на трассе Н-31 и других объектах капитального строительства, поскольку тогда появятся средства на погашение долга за отремонтированные дороги.

По словам Шкиля, в течение последних лет при выполнении работ по защите объектов энергетики погибли пять сотрудников Autostrada, еще более 20 получили ранения.

Кроме того, в результате российских атак было уничтожено или повреждено около 50 единиц специализированной техники и оборудования.

Он также обратил внимание на отсутствие компенсации этих убытков и заявил, что действующая система компенсации военных рисков не обеспечивает надлежащего возмещения, возложив ответственность за эту ситуацию на правительство.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление основателя строительной компании Autostrada Максима Шкиля в Facebook.

Autostrada приостанавливает строительство всех объектов из-за проблем с государственным финансированием.

Для строительства метро на Виноградар в Киеве монтируют щит стоимостью €15 млн.

Читай нас в