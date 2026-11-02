Приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки, произошедшей вечером в воскресенье, 1 ноября. При этом персональные данные пользователей остались защищенными, утечки информации зафиксировано не было.

Из-за взлома уведомления работали с перебоями, а пользователи получали ложные предупреждения о радиационной опасности, химической атаке и уличных боях. Разработчики из Ajax Systems и Stfalcon совместно с профильными службами и министерствами отключили push-уведомления и на некоторое время приостановили работу приложения.

Сейчас уведомления о тревогах поступают в обычном режиме. На карте отображаются желтый уровень опасности, означающий угрозу со стороны дронов, и красный — для массированной атаки дронов или ракет. Отображение самих целей на карте пока восстанавливают.

В пресс-службе подчеркнули, что приложение не собирает, не хранит и не передает ни персональные данные, ни геолокацию пользователей, поэтому им ничего не угрожает. Сообщения о том, что хакеры якобы взломали аккаунты или телефоны пользователей, там назвали ложными.

Те, кто из-за атаки удалил приложение, могут снова установить его из App Store или Google Play. Защиту сервиса уже усиливают, чтобы предотвратить подобные атаки.

Кибератака на «Воздушную тревогу» — что известно

Около 22:50 в воскресенье, 1 ноября, пользователи приложения «Воздушная тревога», в частности в Киеве, одновременно получили уведомления о радиационной и химической опасности, а также об угрозе уличных боев. Как отметили в центре SPRAVDI, приложение также вывело на русском языке предупреждение о якобы запуске ракет «Орешник». Воздушные силы ВСУ вскоре сообщили, что приложение, вероятно, взломали, и заверили, что никакой радиационной угрозы нет. Взлом подтвердил и Центр противодействия дезинформации, призвав не переходить по подозрительным ссылкам.

В ГСЧС и КГГА тогда подчеркнули, что общегосударственная система оповещения, уличные сирены и приложение «Киев Цифровой» работают в обычном режиме. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат на следующий день пояснил, что взлом никак не повлиял на работу Сил обороны, ведь «Воздушная тревога» — лишь дополнительный способ оповещения, а не приложение самих Воздушных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе приложения в комментарии «Суспильному».

Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

После этого Воздушные силы заявили о возможном вмешательстве в приложение тревог.

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