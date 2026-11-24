Лидер наркокартеля «Химпром» Буркин в угрозах в адрес руководителя Департамента по борьбе с наркопреступностью (ДБН) Дмитрия Торгала упоминал Олега Татарова как препятствие для устранения главы подразделения.

По словам заместителя главы Нацполиции Андрея Небитова, представители «Химпрома» считали Татарова проблемой и предлагали 2 миллиона долларов за устранение руководителя ДБН, однако реализовать этот замысел не удалось.

По словам Небитова, на записях лидер «Химпрома» называет Татарова «товарищем из ОП, который нас почему-то не любит». «Там звучит гораздо грубее», — добавил он. Если следователи разрешат, эти записи будут обнародованы.

Упоминания на записях о Татарове «на вершине» Небитов назвал местью за сорванные преступные проекты.

«Документирование таких преступных групп международного масштаба требует помощи различных органов власти, координации между ними, единой позиции — если хотите, это можно назвать политической волей», — подчеркнул он.

За отстранение Торгала от должности предлагали 2 млн долларов через посредников. Подписать приказ мог только тогдашний глава Нацполиции Иван Выговский (ныне — министр внутренних дел), но этого не произошло. По словам Небитова, Буркина его окружение «выманивало» деньги, а Торгало, которому поступали прямые угрозы, не только сохранил должность, но и стал генералом полиции.

Структуру «Химпрома» полиция систематически ликвидировала с 2023 года в сотрудничестве с американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Также были созданы совместные следственно-оперативные группы с правоохранительными органами Албании, Казахстана, Литвы, Латвии и Чехии, в результате чего было задержано более 50 участников. Что касается экстрадиции Буркина, полиция сейчас работает с DEA и Мексикой — его дважды объявляли в международный розыск по «красным карточкам» Интерпола.

Буркин заявил о готовности сотрудничать с НАБУ и САП. Небитов предполагает, что таким образом он хочет вместо статуса подозреваемого получить статус информатора или иной статус, который позволит ему избежать уголовной ответственности по другим статьям. «Я думаю, что это нереальная ситуация, и он это не реализует», — сказал он.

Нацполиция сообщила Егору Буркину о подозрении в заказе и организации насильственных преступлений, а также в создании вербовочных колл-центров. Речь идет о создании преступной организации, вымогательстве, умышленном уничтожении имущества, наркоторговле (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 307 УК Украины).



Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Андрей Небитов.



САП готовит подозрение лидеру «Химпрома» Егору Буркину.



Участники наркогруппировки «Химпром» планировали зарабатывать в Киеве до полумиллиона долларов в неделю. Для этого они хотели воспользоваться лазейками в законодательстве, которые позволяли изменять химическую формулу синтетического каннабиноида и продавать его под видом сувенирной продукции. Об этом заявил секретарь СНБО Игорь Клименко, который также рассказал об угрозах в свой адрес и давлении на руководство правоохранительных органов.

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