Заместитель министра Министерства восстановления Олейник уволился после менее чем трёх месяцев работы

Заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник объявил о завершении работы в ведомстве. Чиновник проработал на этой должности менее трёх месяцев — правительство назначило его заместителем министра лишь в августе 2026 года.

«Завершаю работу в должности заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины. Это мое личное и взвешенное решение», — написал чиновник.

Руслан Олейник поблагодарил всех, с кем сотрудничал в министерстве, за доверие, поддержку и совместную работу.

По его словам, работа в ведомстве стала важным профессиональным опытом и позволила принять участие в решении вопросов, имеющих значение для страны.

«С уважением отношусь к команде и людям, с которыми имел возможность работать. Убежден, что каждый профессиональный этап даёт новый опыт и открывает возможности для дальнейшей работы», — отметил он.

Причин своего решения Руслан Олейник не объяснил. В то же время чиновник добавил, что впереди его ждет новый этап и новые задачи.

О своём решении Олейник сообщил в соцсетях.

Напомним, специально созданная рабочая группа Минвосстановления во главе с заместителем министра Русланом Олейником получила задание от правительства до 15 ноября в ускоренном режиме обеспечить главные подстанции в Киевской области вторым уровнем защиты. Речь идет как об активизации самих строительных работ, так и об упрощении административных процедур и ускорении финансирования.

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