Заместитель министра по вопросам восстановления Олейник будет отвечать за защиту энергетики Киевской области

Специально созданная рабочая группа Минвосстановления во главе с заместителем министра Русланом Олийником получила от правительства задание до 15 ноября в ускоренном режиме обеспечить главные подстанции в Киевской области вторым уровнем защиты. Речь идет как об активизации самих строительных работ, так и об упрощении административных процедур и ускорении финансирования.



Массированные удары по энергетике Киевской области этой осенью подтвердили, что регион требует особого внимания, а защиту его энергетических объектов необходимо ускорить.

В середине октября в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта создали межведомственную рабочую группу, которая должна помочь Киевской области реализовать запланированные меры по защите критической инфраструктуры. В частности — активизировать выполнение принятого еще в феврале 2026 года Комплексного плана устойчивости области. Группу возглавил заместитель министра Руслан Олейник. К работе привлекли представителей Министерства энергетики, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Киевской ОГА и энергетических компаний.

Комплексный план устойчивости — это документ, который руководители областей и Киева разрабатывали и представляли на заседаниях СНБО. Он предусматривает резервное энергоснабжение критически важной инфраструктуры, развитие децентрализованной электро- и теплогенерации, а также физическую защиту энергообъектов. Регионы и общины самостоятельно определяли приоритетные объекты и работы, а Кабмин утверждал планы и выделял полное или частичное финансирование. Из соображений безопасности конкретный перечень объектов не разглашается.

Киевская область, в соответствии с распоряжением правительства № 257-р, получила чуть более 1 млрд грн. Еще 600 млн грн было выделено из областного бюджета (субвенция по распоряжению № 821-р). Правительство долго не распределяло средства, из-за чего первоначальный крайний срок выполнения планов устойчивости — 1 сентября — был фактически сорван. Фактически, упорядочение и ускорение этого процесса — одна из ключевых задач рабочей группы Олейника.

Именно Олейник отныне будет отвечать за активизацию выполнения необходимых мероприятий/работ на объектах критической инфраструктуры и осуществление таких работ в максимально сжатые сроки с целью обеспечения жизнедеятельности населения Киевской области в условиях военного положения.

Первоочередная задача

Среди первоочередных задач — проведение комплексного анализа готовности подстанций 110 кВ в пределах области, объемов предусмотренного, выделенного и использованного финансирования, состояния разработки и прохождения экспертизы проектно-сметной документации. Также необходимо как можно быстрее определить перечни проблемных вопросов, рисков и обстоятельств, препятствующих своевременному завершению работ и вводу подстанций в эксплуатацию в установленные сроки. Соответствующие корректировки проектно-сметной документации должны быть внесены до конца октября.

Уже в ближайшие дни местные власти и ответственные энергокомпании должны определиться с подрядчиками для постоянного и временного подключения подстанций к соответствующим электрическим сетям и предоставить согласованные предложения относительно сроков выполнения таких работ и объемов финансирования. Кроме того, до конца октября областной администрации следует провести финансовый аудит уже произведенных платежей и выполненных работ: сверку взаиморасчетов с подрядными организациями, согласование фактических объемов выполненных работ, их стоимости и соответствия актам приемки, соответствие проектно-сметной документации, определение сумм задолженностей и не подтвержденных работами авансов и т. п.

До передачи функций заказчика Агентству восстановления следует провести все необходимые расчеты с подрядчиками, а в ближайшие дни — рассмотреть вопрос авансирования работ по подключению подстанций к сетям.

Заместитель министра Руслан Олейник уже более недели лично занимается проверкой готовности объектов в Киевской области и координацией вопросов, связанных со сроками выполнения работ и финансированием, рисками задержек, а также с использованием уже выплаченных авансов и сверкой соответствия израсходованных средств фактически выполненным работам.

От выяснения реального положения дел де-факто зависит возможность выполнить заявленные работы по обеспечению защиты энергообъектов Киевской области в сжатые сроки. Именно поэтому задача поставлена на уровне заместителя министра, который должен обеспечить взаимодействие всех привлечённых органов и организаций, содействовать оперативному решению технических и организационных вопросов и контролировать соблюдение установленных сроков.



Напомним, что в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 60 млрд грн на подготовку и реализацию комплексных планов устойчивости регионов.

Ранее СНБО утвердил план устойчивости Киева, реализация которого уже началась.

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