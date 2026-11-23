Народный депутат Сергей Лабазюк, которого 23 ноября Высший антикоррупционный суд приговорил к семи годам лишения свободы за попытку подкупа высокопоставленных чиновников, заявил о несогласии с решением и о намерении подать апелляцию.

Политик признал свою ошибку и заявил, что не перекладывает ответственность на других, однако настаивает на провокационном характере преступления и утверждает, что суд не принял во внимание доводы защиты относительно документирования встреч до начала судебного разбирательства, обстоятельств возникновения разговоров о неправомерной выгоде и законности полученных доказательств, а также поставил под сомнение 40-минутный перерыв перед оглашением приговора после выступления второго обвиняемого Дениса Назимова.

По словам Лабазюка, его предприятие с примерно 1,5 тысячи работников испытало серьезные финансовые трудности после начала полномасштабной войны из-за потери части активов, отсутствия открытого рынка работ и государственного долга почти в миллиард гривен за выполненные заказы, а попытки сохранить бизнес и рабочие места впоследствии перешли в обсуждение «процентов». В этом же деле о попытке подкупа бывшего вице-премьер-министра Александра Кубракова и экс-главы Госагентства по восстановлению Мустафы Найема ВАКС приговорил директора компании «Ю АР ДИ» Дениса Назимова к шести годам лишения свободы, наложил на компанию штраф в размере 10 млн грн и оставил в силе залог в размере 40 млн грн для Лабазюка и 12 млн грн для Назимова, тогда как сам Назимов свою вину отрицает и обвиняет Найема в провокации.

Источник: заявление народного депутата Сергея Лабазюка в Facebook.

Народному депутату из фракции «За будущее» Сергею Лабазюку в ноябре 2023 года сообщили о подозрении в даче взятки. По версии следствия, вместе с директором его компании «URD Украинские дороги» Денисом Назимовым Лабазюк пытался дать взятку министру Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. В августе 2023 года подозреваемый якобы попросил предоставить URD подряды на восстановление инфраструктурных объектов на сумму 1 млрд грн. За это он предложил «откат» в размере 3–5 % от стоимости каждого контракта. Детективы зафиксировали первую часть взятки в размере 150 тысяч долларов (5,4 млн грн), а деньги были переданы в китайской шкатулке на парковке одного из столичных супермаркетов.

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 ноября, признал народного депутата Сергея Лабазюка и директора компании «Ю АР ДИ» Дениса Назимова виновными в попытке подкупа бывшего вице-премьер-министра Александра Кубракова и экс-главы Государственного агентства восстановления Мустафы Найема.

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