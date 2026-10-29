На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент российской военной разведки, которую СБУ разоблачила в октябре 2024 года в Харькове, была приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал женщину виновной в государственной измене по материалам Службы безопасности. Как выяснило расследование, она корректировала ракетно-бомбовые удары рашистов по запасным командным пунктам и боевым позициям защитников прифронтового города.

Для выполнения агентурного задания злоумышленница предлагала военным помощь по хозяйству за символическую плату. В частности, она убирала в помещениях, где временно проживали военные. Таким образом агент пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, поддерживая с ними доверительные разговоры, чтобы выведать нужную информацию. Затем женщина выходила на местность, где проверяла собранные разведданные, а в случае подтверждения фиксировала на камеру телефона украинские объекты.

Сотрудники СБУ задержали её с поличным, когда злоумышленница проводила доразведку вблизи здания Сил обороны. По материалам дела, корректировкой вражеского огня занималась завербованная ГРУ РФ местная безработная. В поле зрения рашистов она попала во время поиска быстрых заработков в профильных Telegram-каналах. После вербовки злоумышленница находилась на связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы, личность которого установлена СБУ. При обысках у задержанной изъят смартфон, в котором она накапливала скриншоты Google-карт с отметками объектов харьковских защитников для передачи врагу.

Источник: пресс-центр СБУ.

Напомним, что в Винницкой области разоблачили и задержали агентку ФСБ, которая корректировала атаки России по энергетическим объектам. Женщина собирала информацию о генерирующих объектах и передавала координаты врагу.

Ранее СБУ и Нацполиция сорвали очередную попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Киеве. На этот раз в центре столицы задержали агента ФСБ, который готовил поджог здания Института национальной памяти Украины.

Российский агент, действовавший в Кировоградской области, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник по заказу РФ пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны Вооружённых Сил Украины.

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