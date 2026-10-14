Задержанному в Харькове 36-летнему военнослужащему Вооружённых сил РФ, уроженцу Санкт-Петербурга из 1009-го мотострелкового полка, объявили дополнительное подозрение в убийстве мирного жителя Харьковского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый мог входить в состав вражеской диверсионно-разведывательной группы и двигался в гражданской одежде в направлении Харькова. На территории Циркуновской общины он застрелил в голову гражданского мужчину, который рыбачил у водоема, чтобы тот его не разоблачил.

Ранее, 13 октября 2026 года, этот же российский военнослужащий в селе Момотово проник в частный дом и расстрелял пятерых украинских защитников, после чего выбросил автоматическое оружие и пытался скрыться в лесополосе.

Источник: Харьковская областная прокуратура.

В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. По одной из версий, напавшим мог быть российский военнослужащий, сбежавший из плена.

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