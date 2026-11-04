Задержаны два судьи Печерского районного суда Киева, в том числе Роман Новак — социальные сети

Сегодня, 4 ноября, были задержаны два судьи Печерского районного суда Киева. Параллельно проводятся масштабные обыски у сотрудников Национальной полиции и СБУ. Следственные действия в настоящее время ведутся сразу по 37 адресам.



Об этом сообщают Telegram-каналы.

Также есть информация, что среди задержанных находится скандально известный судья Роман Новак. Роман Новак работает в Печерском районном суде с 2008 года. В сентябре 2013 года Верховная Рада избрала его на эту должность бессрочно.

Он уже фигурировал в дисциплинарных разбирательствах Высшего совета правосудия, а его имущественные декларации и отдельные судебные решения становились предметом внимания журналистов. В феврале 2024 года Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла Новака к дисциплинарной ответственности. Производство касалось его действий во время рассмотрения дела, связанного с доступом к документам Конституционного Суда Украины. Жалобы подали судья КСУ Александр Касминин и сам Конституционный Суд.

В ноябре 2024 года Новак отклонил ходатайство прокуратуры о продлении отстранения от должности заместителя начальника Береговского районного отдела полиции Яна Микши. По версии следствия, он был причастен к организации незаконной переправки за границу более 20 мужчин. «Следство.Инфо» сообщало, что после решения Новака Микша должен был вернуться на работу.

В СМИ поднимался вопрос о имущественной декларации судьи Новака. В мае 2025 года издание «190» проанализировало декларацию Новака за 2024 год. Согласно данным публикации, судья задекларировал, в частности:

приобретение в 2024 году квартиры площадью 74,2 кв. м для малолетнего сына за почти 6 млн грн; первоначальный взнос составил 2,9 млн грн;

займ в размере 70 тыс. долларов от адвоката Вячеслава Близнюченко;

автомобиль Toyota RAV4 Hybrid 2023 года выпуска, приобретенный за почти 1,6 млн грн;

40 тыс. долларов наличных сбережений.

Издание также обратило внимание на недвижимость, стоимость которой не была указана в декларации. Это журналистский анализ декларации, а не установленный факт незаконного обогащения.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Правоохранители задержали Валентину Молоду, которая во время инцидента в Петропавловской Борщаговке в Киевской области заявляла о якобы «заложниках» в здании и представлялась врачом и владелицей клиники «Мед-Престиж».





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