Зеленский ждет приглашения на саммит G20, где может встретиться с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на саммит «Группы двадцати» во Флориду, если президент США Дональд Трамп пригласит Украину и там представится возможность обсудить мирные договоренности с участием Владимира Путина. Однако пока Киев не получал приглашения на такую встречу. Также Зеленский ожидает отчета спецпредставителя США Стива Виткоффа о его переговорах с российским лидером и сообщил о возможной встрече технических переговорных команд в начале ноября в ОАЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова принять участие в саммите G20 во Флориде, если президент США Дональд Трамп пригласит украинскую сторону. По словам главы государства, он готов приехать, если во время встречи удастся провести переговоры с Трампом и российским лидером Владимиром Путиным и обсудить возможные мирные договоренности.

Президент подчеркнул, что при посредничестве Трампа достижение определенных договоренностей может оказаться возможным. В то же время Украина пока не получила официального сигнала о приглашении на встречу во Флориде. «При посредничестве президента Трампа, я думаю, это возможно, и можно рассчитывать на встречу во Флориде в рамках G20. Безусловно, если президент Трамп пригласит Украину на такую встречу, Украина будет там представлена на высшем уровне. Будем надеяться, что это возможно. Ну, пока такого сигнала мы не получали», — сказал Зеленский.

Итак, участие Украины в таком формате зависит от приглашения американской стороны. Зеленский дал понять, что готов использовать эту возможность для переговоров, если они будут иметь перспективу продвижения к миру.

Зеленский ожидает отчёта Виткоффа после переговоров с Путиным

Президент также сообщил, что на следующий день ожидает получить информацию от спецпредставителя президента США Стива Виткоффа о его переговорах с Путиным. По словам Зеленского, точное время разговора ещё предстоит согласовать командам. После этого украинская сторона планирует провести совместное обсуждение с представителями США и европейских стран.

«Завтра у меня будет брифинг от Виткоффа, время пока не знаю, его согласуют наши команды. А затем состоится совместный брифинг, я думаю, нашей команды с американцами и европейцами», — отметил президент. Таким образом, Киев ожидает результатов контактов американского спецпредставителя с российской стороной. Полученная информация должна стать предметом дальнейших обсуждений с участием Украины, США и европейских партнеров.

Технические переговоры могут состояться в ОАЭ

Отдельно Зеленский рассказал о возможной встрече технических переговорных команд в начале ноября. По его словам, её могут провести в Объединённых Арабских Эмиратах. Идею провести встречу именно в ОАЭ предложила американская сторона. Украина, как отметил президент, готова обсуждать переговоры в разных местах. «Об Эмиратах говорили американцы, я им сказал: где угодно», — заметил Зеленский.

В то же время встречу пока только планируют: окончательные договоренности о её проведении ещё предстоит согласовать сторонам. Таким образом, Украина рассматривает сразу несколько возможных форматов для продолжения мирных переговоров — от встречи на саммите G20 во Флориде до контактов технических команд в ОАЭ. Однако участие в саммите зависит от приглашения Трампа, а дата и место технической встречи ещё требуют окончательного согласования. Об этом Зеленский сообщил во время совместного общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность прекращения огня и замораживания нынешней линии фронта для начала переговоров, однако отказывается отдавать свои территории или признавать их российскими.

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