Зеленский поручил проверить компании, которые задерживают восстановление электроснабжения после обстрелов

В Украине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. На фоне восстановительных работ правительство и правоохранительные органы должны проверить компании, которые отстают с ремонтом поврежденных объектов.

Глава государства подчеркнул, что по всей стране государственные структуры, областные и местные власти должны работать максимально оперативно и эффективно. Это касается также предприятий, обеспечивающих население электроэнергией, теплом и водой, независимо от формы собственности.

«Поручил правительству и правоохранительным органам сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые на сегодняшний день отстают в ремонте и восстановлении», — сообщил президент.

По словам Зеленского, из-за повторных российских ударов и постоянных воздушных тревог восстановительные работы длятся значительно дольше, чем обычно.

В то же время президент заверил, что сформированы резервы необходимого оборудования, а восстановление поврежденных объектов должно происходить после каждого обстрела.

Отдельно глава государства обратил внимание на ситуацию в регионах, где перебои с электроэнергией и водоснабжением остаются особенно ощутимыми.

«Ситуация в Киеве сейчас особенно сложная: у людей и предприятий многочасовые отключения электричества и воды. Непростая ситуация и в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой областях, а также в Донецкой области, где существуют чрезвычайные проблемы из-за боевых действий», — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил о проблемах с электроснабжением в южных областях. Там продолжают действовать графики почасовых и экстренных отключений электроэнергии.

Правительство и правоохранительные органы должны представить меры по усилению взаимодействия с энергетическими компаниями, которые не успевают выполнять ремонтные и восстановительные работы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Напомним, благодаря круглосуточной работе энергетиков в течение ночи удалось частично стабилизировать ситуацию в энергосистеме после масштабных российских атак. В большинстве регионов Украины, в том числе и в Киеве, отменили аварийные отключения электроэнергии и вернулись к графикам почасовых ограничений.

Напомним, российские террористы во вторник, 3 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомире. Власти готовят развертывание пунктов непоколебимости.

В столице и Киевской области днем 4 ноября действуют экстренные отключения электроэнергии.

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