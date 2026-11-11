Зеленский поручил проверить ситуацию с теплоснабжением в регионах

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное последствиям российских обстрелов.

Были обновлены потребности регионов в энергетическом оборудовании и обсуждены восстановительные работы в Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

Членам правительства совместно с СНБО и Офисом президента поручили проверить отчеты областей о теплоснабжении и обеспечении оборудованием.

Также обсудили резервные транспортные маршруты в Киеве и усиление защиты энергетических и логистических объектов, которые Россия активно атакует. Поставленные задачи должны быть выполнены в течение суток.

Источник: Владимир Зеленский

По состоянию на утро 10 ноября отопление подключено уже в 85% жилых домов Киева, которые обслуживают коммунальные управляющие компании. Процесс подачи тепла в столице находится на завершающей стадии.

Для полного подключения жилых домов Киева к отоплению потребуется ориентировочно 10 дней. Тепло подают одновременно во всех районах столицы, без разделения на очереди по месту расположения.

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.

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