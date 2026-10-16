Зеленский готов воздержаться от ударов по российским НПЗ в обмен на расширение сети Starlink, — WSJ

Американские сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому временно прекратить удары по российским энергетическим объектам. В обмен на это Соединенные Штаты могут расширить зону покрытия украинской спутниковой сети Starlink примерно на 300 километров вглубь территории России.

По информации издания, предложение обсуждалось в минувшую пятницу во время визита сенаторов в Киев.

Как отмечает издание, расширение зоны покрытия Starlink могло бы помочь Украине выявлять и нейтрализовывать российские ракетные пусковые установки, что потенциально ослабило бы российские удары по украинской территории.

По данным The Wall Street Journal, украинская сторона якобы согласилась рассмотреть предложенные условия.

«Нам сообщили, что Зеленский заявил, что согласится с этим предложением и обязуется воздержаться от бомбардировок энергетических объектов в России в течение 100 дней в рамках такого соглашения», — пишут журналисты.

В то же время эта информация приведена со ссылкой на источники издания. В приведенном сообщении нет официального подтверждения заключения такой договоренности.

По информации журналистов, в ходе обсуждения Владимир Зеленский также заявил о готовности обменять приостановку ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на поставку большего количества американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

В материале отмечается, что возможность наносить удары по российским ракетным пусковым установкам до того, как они применят оружие, могла бы быть более эффективной для защиты Украины, чем простое перехват ракет после запуска.

Таким образом, предложенный обмен, по замыслу его авторов, предусматривает временное ограничение украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре в обмен на расширение технических возможностей Украины и потенциальное усиление её противовоздушной обороны.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, заявил президент Владимир Зеленский. Подробности относительно сроков и масштабов будущих атак пока не приводятся.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

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