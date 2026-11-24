24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть возможность визита в Будапешт, если венгерская сторона его пригласит. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берегово на Закарпатье. Зеленский также пошутил, что на месте венгерского премьера сам пригласил бы украинского президента в Будапешт.

По словам Зеленского, во время встречи с Мадьяром стороны обсудили Карпатскую инициативу и другие возможные совместные проекты. Президент считает, что Украине и Венгрии стоит чаще выдвигать новые предложения и развивать сотрудничество. «Если венгерская сторона приглашает, то, наверное, тогда Украина будет рассматривать возможность визита. Мы обсудили Карпатскую инициативу, много разных инициатив. Я считаю, что нам нужно больше инициатив между нашими странами», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

В то же время президент добавил, что не был бы против посетить венгерскую столицу. Он даже пошутил, что на месте Петера Мадяра уже пригласил бы его в Будапешт. «Я бы на месте премьер-министра пригласил бы себя в Будапешт. Ведь надо же всё-таки отыграться», — добавил Зеленский. Так президент прокомментировал возможность будущей поездки в Венгрию. Однако пока о конкретной дате визита или официальном приглашении не сообщалось.

24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Президент назвал переговоры содержательными и сообщил о конкретных договоренностях.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

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