Зеленский наградил железнодорожников и дал оценку работе «Укрзализныци» в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с коллективом АО «Укрзализныця» выразил благодарность 185 тысячам сотрудников компании за обеспечение логистики, эвакуацию миллионов граждан и перевозку сотен иностранных лидеров во время полномасштабного вторжения.

Глава государства почтил память 1220 железнодорожников, погибших в результате российской агрессии, в частности, посмертно наградил орденом «За заслуги» III степени помощника машиниста электровоза депо «Дарница» Виталия Кисломета, погибшего во время ракетного обстрела 1 сентября.

Президент наградил государственными наградами специалистов отрасли и напомнил о решении Кабмина о ежемесячных доплатах работникам, задействованным в ликвидации последствий вражеских ударов.

В ходе мероприятия председатель правления компании Александр Перцовский доложил о реализации программы «УЗ Довезет» с использованием комбинированных маршрутов «поезд + автобус» и «поезд + электричка» для обеспечения сообщения с труднодоступными регионами, а также о круглосуточной работе «Железного командного центра», который отслеживает воздушные угрозы вдоль путей и оперативно изменяет маршруты или останавливает поезда. Согласно приведённым данным, «Укрзализныця» ежемесячно перевозит 2,2 млн пассажиров, несмотря на то, что только в октябре текущего года российские войска повредили более 60 локомотивов, восстановление и пополнение парка которых в настоящее время осуществляется при поддержке международных партнеров из Финляндии, Словакии и стран Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих, принимавших участие в операции «Вивальди». Государственные награды получили бойцы 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона.

Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Центра специальных операций «А» (более известного как «Альфа») Службы безопасности Украины. Торжественная церемония состоялась по случаю 32-й годовщины со дня создания этого легендарного подразделения.

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