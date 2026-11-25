Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением по состоянию на 25 ноября наблюдается в Днепре, Днепропетровской области и Запорожье, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на всех поврежденных российскими обстрелами объектах продолжаются восстановительные работы, и несмотря на то, что специалистам приходится приостанавливать ремонты из-за постоянной угрозы новых атак, энергетики обеспечены всем необходимым оборудованием и ресурсами для восстановления электроснабжения потребителей.

Глава государства отметил, что российские войска целенаправленно наносят удары по линиям электропередач, сетям и подстанциям, чтобы затруднить передачу электроэнергии от генерации, и пообещал достойный ответ на каждый удар. Отдельно Зеленский отметил бойцов Сил специальных операций ВСУ, которые с помощью украинских беспилотников атаковали российский военный аэродром, и подчеркнул, что вражеская авиация, военные корабли и суда, перевозящие российское оружие, остаются законными целями Украины.

Источник: сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

В среду, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего были повреждены магистральные сети и обесточена часть Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов.

В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября в настоящее время наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.

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