Заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 23 ноября, было посвящено противодействию российским реактивным дронам в этом и следующем годах с учетом планов агрессора по их производству и применению. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По данным разведки, известны объемы российского производства беспилотников и схемы поставок компонентов, что требует ужесточения санкций, более строгого экспортного контроля в ряде стран, а также наращивания собственных средств их сбивания.

Президент указал, что для укрепления обороны Украине требуется больше истребителей F-16 и Gripen, поступление которых ожидается с января, а также расширение парка самолетов в целом — над этим ведется работа на уровне лидеров государств, МИД и Минобороны. Кроме того, украинские производители оружия представили более эффективные перехватчики против реактивных «шахидов», которые планируется заказать в максимальном объеме.

Источник: заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания Ставки.

Во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом усилить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.

Украина ожидает первые истребители Gripen в январе-феврале 2027 года, — Украина ожидает первые истребители Gripen в январе-феврале 2027 года, — Зеленский.

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