Зеленский рассказал о своих ожиданиях от Трампа после выборов в США

Во время выступления на Берлинской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в США Дональд Трамп сосредоточится на достижении справедливого мира в Украине.

Глава государства подчеркнул, что, хотя американский лидер имеет значительное влияние на российского диктатора Владимира Путина, для прекращения агрессии необходимо гораздо более сильное давление на РФ.

Владимир Зеленский отметил, что кремлевское руководство не воспринимает обычную дипломатию как действенный инструмент и прислушивается лишь к языку давления и решительных действий международного сообщества.

Источник: Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Берлинской конференции по безопасности / Материалы издания «Главком».

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

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