Украина готова в ближайшее время провести четырехсторонние переговоры с участием Европы, США и РФ по вопросу прекращения войны, однако перед этой встречей Киев, Вашингтон и европейские партнеры должны согласовать общую повестку дня.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник во время выступления в формате видеосвязи на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бундестаге в Берлине.

По словам главы государства, Украина готова к такой встрече «буквально завтра» и надеется, что она состоится даже раньше Рождества, о чем ранее упоминали международные партнеры. В то же время он подчеркнул важность тщательной подготовки и выработки единой позиции Украины, Европы и Америки, которая обеспечит более весомый результат за столом переговоров.

Зеленский подчеркнул, что американской стороне уже удалось достичь договоренности о привлечении европейских представителей к переговорному процессу, на чем Киев настаивал с первого дня дипломатических усилий. По мнению президента, формат встречи — Украина, Европа и США с одной стороны и РФ с другой — соответствует будущей архитектуре безопасности и фактически представляет собой переговоры Запада с Москвой, а ключевым вопросом договоренностей должно стать реальное обеспечение безопасности, которое не позволит России использовать мир как паузу перед новой агрессией.

Источник: Укринформ.

Ранее Зеленский сообщил, что следующий этап переговоров может состояться до Рождества.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что очередные трехсторонние переговоры о завершении войны в Украине должны состояться в ближайшее время. Точной даты встречи он не назвал.

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