По словам президента, Александр Поклад доложил о подготовке боевых операций СБУ. Стороны обсудили, какие задачи Служба планирует выполнить в ближайшее время, и определили те, которые имеют приоритетное значение. «Обсудили боевые операции Службы, которые готовятся сейчас, и определили приоритетные», — написал Зеленский.

В ходе встречи также был затронут вопрос о внутренней работе СБУ. Александр Поклад предложил комплекс решений, которые, по его мнению, могут укрепить Службу и сделать ее работу более эффективной. Президент поручил подготовить системный план с соответствующими предложениями. Его должны разработать на основе озвученных во время встречи решений.

Отдельно Зеленский упомянул о кадровых вопросах. По его словам, по ним уже есть ответы, однако конкретных фамилий, должностей или возможных кадровых изменений президент не назвал.

В конце сообщения глава государства поблагодарил сотрудников СБУ, которые участвуют в боевых операциях и выполняют другие задачи. «Спасибо всем в Службе безопасности Украины, кто воюет и работает действительно ради национальных интересов Украины и безопасности нашего государства», — подчеркнул Зеленский. Подробностей о запланированных операциях СБУ и содержании предложенных внутренних изменений президент пока не раскрыл. О встрече Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

Главной задачей Украины на эту зиму остается укрепление противовоздушной обороны. По итогам 37-го заседания в формате «Рамштайн» министр обороны Евгений Хмара заявил, что объявленные партнерами взносы помогут усилить ПВО, в частности благодаря закупке ракет по программе PURL.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 17 ноября заявил, что все стороны, которые могут помочь восстановить полноценную скорость спутниковой связи Starshield для Сил обороны Украины, вовлечены в этот процесс.