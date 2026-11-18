18 ноября президент Владимир Зеленский встретился с советником по вопросам восстановления Оксаной Маркаровой.

Стороны обсудили экономическую стабильность Украины, привлечение инвестиций и развитие бизнес-инноваций в сотрудничестве с американскими и европейскими компаниями.

По словам президента, на ближайшие месяцы определены ключевые задачи и меры, на которых должна сосредоточиться Украина. Также Зеленский подчеркнул важность поддержания коммуникации с США на различных уровнях.

Источник: Владимир Зеленский.

Бывшая посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова официально опровергла информацию о якобы полученном предложении возглавить Офис президента Украины.

Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова, которой прочили должность главы Офиса президента или представителя при МВФ, назначена советником Зеленского по вопросам восстановления и инвестиций.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении освободить её от занимаемой должности. В то же время он предложил ей остаться в команде на другой должности.

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