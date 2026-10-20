Зеленский обсудил с Рубио перехватчики для борьбы с баллистическими ракетами и восстановление Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Стороны обсудили вопросы, важные для защиты жизни украинцев, в частности поставки средств перехвата баллистических ракет, раннее предупреждение о российских баллистических атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield.

«Разговаривал с Марко Рубио, и это был содержательный разговор — по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и четкую позицию.

Во-первых, это системы противоракетной обороны, необходимые для защиты жизни. Во-вторых, раннее предупреждение о российских ракетных атаках, что имеет жизненно важное значение. В-третьих, ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую необходимо восстановить.

Конечно, всё это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы положить конец этой ужасной войне и постоянным убийствам людей. Договорились, что в ближайшее время свяжемся снова для обмена информацией.

«Спасибо, Марко, за конструктивный диалог! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!» – отметил глава государства.

Таким образом, среди ключевых тем разговора были усиление противовоздушной обороны Украины, своевременное получение предупреждений о баллистических ударах и возобновление работы Starlink и Starshield. Зеленский также подчеркнул, что эти вопросы рассматриваются на фоне дипломатических усилий Украины, направленных на завершение войны.

Стороны договорились в ближайшее время вновь выйти на связь, чтобы обсудить дальнейшее развитие ситуации.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

Президент США Дональд Трамп назвал действия России в войне против Украины приемлемыми и раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании прекращать боевые действия. Американский лидер также заявил, что Киев мог раньше заключить соглашение на более выгодных условиях.

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