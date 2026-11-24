Владимир Зеленский в интервью датскому журналисту Бенжамену Гаву рассказал, скучает ли он по актерской карьере, как проводит время с семьей и как война повлияла на его самочувствие.

Президент отметил, что любил свою работу актёра, продюсера и сценариста, особенно процесс создания новых историй, однако не скучает по прошлому. Больше всего ему не хватает времени, которое он мог бы провести с семьёй.

Зеленский также признался, что не считает себя хорошим отцом из-за постоянной занятости. Когда выпадает возможность побыть с детьми, он хочет не просто помогать им с учебой, но и говорить об их переживаниях и жизни.

Отдельно президент рассказал, что его фитнес-браслет Whoop показывает лишь 4–6 % восстановления. По его словам, друзья были удивлены столь низкими показателями, а жена замечает, что он в последнее время немного постарел.

Источник: интервью Владимира Зеленского Бенжамену Гаву