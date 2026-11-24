Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Закарпатье подарил премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру газеты 1942 года, в которых упоминается его прадед, работавший нотариусом в Мукачево.

Об этом сам Мадьяр рассказал во время совместной с Зеленским пресс-конференции в Ужгороде по итогам переговоров, назвав подарок особенным.

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Венгерский премьер подчеркнул, что Закарпатье имеет для него большую личную ценность из-за семейной истории и собственного опыта поездок туда еще гимназистом в ноябре 1998 года, когда вместе с одноклассниками привозил медикаменты и медицинские принадлежности после масштабного наводнения, а также вспомнил свой визит в 2024 году в поврежденную российским ракетным ударом киевскую больницу «Охматдет».

Источник: «Укринформ».

24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Президент назвал переговоры содержательными и сообщил о конкретных договоренностях. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

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