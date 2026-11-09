Зеленский направил в Раду законопроект о декларировании доходов сотрудников СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий восстановление обязательного декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины.

Зеленский направил законопроект

9 ноября стало известно, что Зеленский направил в Раду законопроект, направленный на восстановление декларирования для сотрудников СБУ.

Это Закон о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно особенностей декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения.

Он был отнесен президентом к категории неотложных. Законопроект получен Верховной Радой Украины, передан на рассмотрение руководству и направлен на рассмотрение в комитет ВР.

Об этом сообщается со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Видео: Зеленский отреагировал на разоблачение сотрудников СБУ по делу Карфаген.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) сообщило, что руководители Службы безопасности Украины (СБУ) подают свои декларации о доходах в открытой части реестра.

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