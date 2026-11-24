Президент Владимир Зеленский выступил с первым заявлением после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Глава государства поблагодарил венгерского премьера за то, что тот начал свой визит с почтения памяти украинских военных, погибших при защите страны.

Зеленский назвал встречу важной для отношений Украины с Венгрией и Европейским Союзом. Он подчеркнул, что Украина продолжает работать над открытием переговорных кластеров по вступлению в ЕС и стремится развивать конструктивные отношения с соседними государствами.

По словам президента, в настоящее время Украина работает над улучшением отношений не только с Венгрией, но и с Польшей, Румынией и Молдовой.

Источник: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским.

Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в завуалированных призывах к вооруженному восстанию и насильственной смене конституционного строя.

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