Зеленский посмертно наградил защитника Бахмута, отец которого застрелил Парубия

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени младшего сержанта Михаила-Виктора Сцельникова с позывным «Лемберг», который защищал Бахмут в составе 93-й бригады «Холодный Яр».

Военный служил в разведке механизированного батальона. 19 мая 2023 года во время боев за Бахмут он получил тяжелое ранение. Из-за интенсивных обстрелов сослуживцы не смогли его эвакуировать. В сентябре 2025 года защитник официально числился пропавшим без вести.

Михаил-Виктор — сын Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По словам матери военного, сын почти не общался с отцом из-за разницы во взглядах.

В целом президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 674 украинских военных, 312 из них — посмертно. Соответствующие указы № 1062/2026 и № 1063/2026 от 26 октября были опубликованы на сайте главы государства.

Награды присуждены за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди наград — ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и «За мужество», а также медали «За военную службу Украине», «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».

Посмертно награда Президента Украины «Крест боевых заслуг» присуждена лейтенанту Олегу Костюку.

Источник: указы президента

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами разведчиков Государственной пограничной службы Украины. Он поблагодарил военных за разведывательную информацию, перехваты и операции, которые помогают защищать страну. Поздравления были приурочены ко Дню разведки ГПСУ, который в Украине отмечается 20 октября.

Зеленский наградил украинских воинов ко Дню защитников и защитниц Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами военнослужащих Сил территориальной обороны, которые защищают Украину от российской агрессии.

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