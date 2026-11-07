Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военным, которые вместе с ним взорвали мост под Ирпенем в 2022 году

6 ноября президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с награждением орденом «Золотая звезда» двум военнослужащим — лейтенанту Захару Квасному и младшему сержанту Роману Шиманскому.

В документах отмечается, что звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Согласно указу № 1092/2026, звание Героя Украины посмертно присвоено лейтенанту Захару Квасному.

В соответствии с указом № 1093/2026 звание Героя Украины посмертно присвоено младшему сержанту Роману Шиманскому.

Известно, что командир инженерно-саперного взвода 70-го центра инженерного обеспечения Вооруженных сил Украины Захар Квасный и младший сержант 70-го центра инженерного обеспечения Вооруженных сил Украины Роман Шиманский погибли 25 февраля 2022 года.

Взвод инженерных заграждений выполнял задачу по подрыву моста в районе Ирпеня. После этого украинских воинов атаковали войска РФ. Когда вся группа отошла подальше от моста, 22-летний Захар Квасный и 37-летний Роман Шиманский остались на подрывной станции. Боевую задачу оба выполнили ценой собственной жизни.

Тело Захара Квасного украинские военные нашли во время боев за освобождение Гостомеля, а родственники — 6 марта 2022 года в одном из моргов Киева. Тело Романа Шиманского нашли 2 марта 2022 года.

Напомним, что президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины майору Марату Мамбетову, который был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева».

Президент присвоил звание Героя Украины полковнику ГПСУ Роману Паламару из Тернопольской области, который погиб при выполнении боевого задания. Военнослужащий эвакуировал раненых бойцов с поля боя, когда погиб.

На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию с призывом присвоить звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно) общественному и политическому деятелю, военнослужащему, соучредителю УНА-УНСО и бывшему политзаключенному Кремля Николаю Карпюку.











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