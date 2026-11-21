Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что следующий раунд переговоров состоится до Рождества. Глава государства рассчитывает, что стороны смогут продолжить переговорный процесс до этого времени.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать проведения следующего раунда переговоров в формате Украина-Европа-США-Россия, Зеленский сказал: «Наши советники по безопасности проведут ряд контактов, возможно, в видеоформате, а может, и офлайн, чтобы подготовить повестку дня, то есть содержание встречи, и подготовить ауткам, то есть (ожидаемый – ред.) результат этой встречи».

По словам Президента, во время переговоров в Берлине 19 ноября американская сторона предложила провести переговоры до Рождества. «Они спросили, что я думаю. Я им сказал: „До Рождества, безусловно. Можем и раньше. Давайте сделаем раньше». Чем раньше сможем добиться какого-то результата, тем лучше. Спасем людей», — подчеркнул Зеленский.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в чате, передает корреспондент Укринформа.

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