Зеленский прибыл в Дублин для участия в саммите Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой начал визит в Ирландию. В Дублине он примет участие в IX саммите Европейского политического сообщества.

На сегодня и завтра запланированы двусторонние и многосторонние встречи примерно с 20 лидерами.

Также Зеленский примет участие в инаугурационной пленарной сессии саммита и проведет переговоры с американской делегацией в составе Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Источник: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с королем, кронпринцем и премьер-министром Дании встретился с представителями около 70 датских компаний. В ходе мероприятия стороны обсудили расширение сотрудничества в оборонной и экономической сферах, в частности совместное производство морских беспилотников, радиолокационного оборудования и компонентов для будущей системы Freyja.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступил перед депутатами датского парламента Фолькетинга. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании.

Зеленский пошутил, что единственное, о чём сегодня можно сожалеть, — это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании «гораздо лучшие соседи».

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