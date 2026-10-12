Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сразу после публикации президента США о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» Россия совершила очередные атаки с использованием беспилотников и целенаправленно нанесла удар по электростанции в Харькове. Об этом глава государства сообщил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности 12 октября.

Зеленский отметил, что во время появления этого заявления российские дроны летали в украинском воздушном пространстве, вызвав отключение электроэнергии и проблемы с водоснабжением в Киеве, а следующий удар по Харькову нанес дополнительный ущерб энергосистеме.

Президент подчеркнул, что Кремль продолжает использовать холодный период как оружие против миллионов украинцев, и заверил, что Украина готова к зеркальному ответу в случае отказа России от реального прекращения атак на энергетическую инфраструктуру.

Источник: Telegram Зеленского.

Между тем специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву. Новые даты поездки не будут определены, пока не станет ясно, готовы ли Украина и страны Европейского Союза согласиться на новое согласованное предложение об энергетическом перемирии для российского диктатора Владимира Путина.

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять «очень ответственные и очень сложные решения» для прекращения войны. Именно этим пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков объяснил призыв президента США Дональда Трампа к смене главы украинского государства.

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