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Новости Украина

Зеленский провел жесткий разговор с членами правительства по поводу электроснабжения и отопления

UA NEWS 13 Ноября 2026 21:51
Зеленский провел жесткий разговор с членами правительства по поводу электроснабжения и отопления

Президент Украины Владимир Зеленский провел 13 ноября селекторное совещание с членами правительства, на котором обсудил ситуацию с восстановлением электроснабжения жилых домов и подключением их к системе отопления. 

«Сегодня 
состоялся жесткий разговор с членами правительства на селекторном совещании. Абсолютно недопустимая ситуация в Белой Церкви и Броварах — когда люди оставались без света не просто часами, а по несколько суток. При этом отчеты с мест содержали иную информацию. Проблемы нужно решать, а не скрывать», — отметил президент.

Он также заслушал отчеты о ситуации в Конотопе и Шостке, где людям необходимо оказать помощь. 

«Мы благодарны и гордимся нашими энергетиками, по-настоящему героическими ремонтными бригадами — безусловно, — нашими спасателями из ГСЧС Украины, которые зачастую даже под обстрелами восстанавливают подачу электричества. Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании не справляются со своими обязанностями, на это должна быть реакция, и очень быстрая», — сообщил президент.

Напомним, «Укрэнерго» объявило графики отключений электроэнергии на 14 ноября.

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Об этом сообщает компания на своих информационных ресурсах.

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты.

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