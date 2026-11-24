Президент Украины Владимир Зеленский в интервью датскому музыканту и телеведущему Беньямину Гаву рассказал о реакции своей супруги Елены Зеленской на щенка американского питбультерьера по кличкеФрейя, которого ему летом подарил американский боксер Теренс Кроуфорд.

По словам главы государства, когда он принёс собаку домой и передал её супруге, первая леди отреагировала категорическим «Нет!».

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Во время беседы Зеленский также показал фото обеих своих собак — Фрейи и её «сестрички» Вики. Поскольку и президент Украины, и интервьюер являются владельцами пуделей, они в шутку сошлись во мнении, что именно пудели — самые умные и «очень опасные» собаки.

Источник: интервью президента Украины Владимира Зеленского датскому музыканту и телеведущему Беньямину Гаву.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский получил от американского боксёра Теренса Кроуфорда особый подарок — щенка американского питбультерьера по кличке Фрейя. Имя собачки связано с будущей украинской системой противовоздушной обороны FREYJA, которая сейчас находится на стадии разработки.

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