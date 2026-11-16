Зеленский рассказал, о какой военной помощи Украина будет просить на заседании в Рамштайне

В ходе завтрашнего заседания «Рамштайна» Украина представит партнерам ключевые потребности для укрепления обороны. В частности, речь пойдет о перехватчиках для противовоздушной обороны, боеприпасах для боевой авиации и дополнительном финансировании.

Также участники встречи обсудят производство беспилотников и реализацию совместных оборонных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к заседанию и подчеркнул, что основное внимание будет уделено обеспечению украинской ПВО перехватчиками и боевой авиации необходимой амуницией. Кроме того, Украина поднимет вопрос о дополнительном финансировании.

«Готовимся к встрече оборонной контактной группы в формате «Рамштайн» уже завтра — министр обороны Евгений Хмара представит наши потребности и ключевые приоритеты в сотрудничестве. Конечно, сосредотачиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации боеприпасами. Есть перспектива увеличить производство дронов для наших Сил обороны. Будем говорить о дополнительном финансировании», — сообщил Зеленский.

По словам Президента, нужен и дополнительный импульс для совместного с партнерами производства. Скорость нашей работы должна увеличиваться, и каждый день должен приносить Украине и партнерам результаты.

«Рассчитываю на содержательную встречу. Министр обороны доложил и о выполнении плана дальнобойных санкций: наши украинские дипломатические удары достигают поставленных целей. Утвердил новые операции. Слава Украине!», — резюмировал Глава государства.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Напомним, что новое заседание Рамштайна запланировано на ноябрь 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Берлине стартовала 34-я встреча «Рамштайн» по поддержке Украины.

Читай нас в