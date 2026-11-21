Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что определится с кандидатурой нового посла Украины в США после получения окончательного отчета о работе украинских дипломатов в разных странах. В то же время глава государства уже назвал нескольких возможных претендентов на эту должность.

Среди вариантов рассматривают, в частности, опытного военного, хорошо владеющего английским языком.

На вопрос о возможном возвращении Оксаны Маркаровой на должность посла в США президент ответил, что её квалификация это позволяет. «Её уровень достаточный, может быть», — сказал Зеленский.

Помимо Маркаровой, президент упомянул Юлию Свириденко, Сергея Кислицу, Дмитрия Кулебу, Павла Климкина и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Зеленский также предположил, что эту должность мог бы занять опытный военный с высоким уровнем владения английским языком.

Даты назначений президент не назвал. По его словам, кадровые изменения возможны и в посольствах Украины в других ключевых странах.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Напомним, что Зеленский назвал условие для назначения нового посла в США.

Ранее мы также сообщали, что Зеленский назвал кандидатов на должность посла Украины в США

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