Зеленский рассказал о дополнительных F-16 из Бельгии, дефиците ракет Patriot и ограничениях Starlink

Украина рассчитывает получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии до конца 2026 года, при этом сталкивается с дефицитом ракет для систем Patriot и ограничениями в работе Starlink.

Глава государства также прокомментировал перспективы использования замороженных российских активов, возможность создания отдельного европейского формата переговоров с Россией и обмен разведывательными данными с партнерами.

По словам Владимира Зеленского, Украина рассчитывает получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии до конца 2026 года. Этот вопрос обсуждался в ходе встреч с бельгийской стороной.

Президент подчеркнул, что эти самолеты уже играют важную роль в противодействии российским воздушным угрозам. В частности, F-16 помогают украинским военным бороться с российскими реактивными «шахидами».

Зеленский отметил работу украинских пилотов и добавил, что Киев продолжает работать с партнерами над расширением боевых возможностей украинской авиации.

Особое внимание президент уделил нехватке перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам Зеленского, значительная часть этих ракет в течение длительного времени направляется на Ближний Восток. Из-за этого Украина не входит в число приоритетных направлений поставок американских перехватчиков.

«Мы не являемся приоритетом номер один в плане выделения PAC-2, PAC-3», — сказал президент.

В то же время Украина получает ракеты для противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов, но и от других международных партнеров. Как пояснил Зеленский, поставки приходится организовывать из разных источников небольшими партиями, в зависимости от возможностей стран-партнеров.

Владимир Зеленский также сообщил, что ограничение скорости работы Starlink до сих пор не снято полностью. Эти изменения повлияли на использование спутниковой связи украинскими военными.

Президент пояснил, что Starlink необходим не только для проведения боевых операций, но и для логистики на передовой и защиты гражданского населения.

В частности, беспилотники со спутниковой связью используются для доставки еды и воды военнослужащим, которые длительное время находятся на позициях под угрозой российских дронов.

По словам главы государства, ограничения скорости создали дополнительные трудности в противодействии российским реактивным беспилотникам. Украина работает с международными партнерами, в частности с Францией, над расширением возможностей спутниковой связи.

Во время брифинга президент вновь поднял вопрос об использовании замороженных российских активов.

По его словам, Россия стремится вернуть эти средства, тогда как Украина заинтересована в их получении до возможной отмены ограничений в отношении РФ.

В то же время Зеленский не уточнил, в каком именно формате Украина могла бы получить эти деньги. Вопрос использования замороженных российских активов остается предметом дискуссий между европейскими государствами.

Президент также прокомментировал идею создания отдельного европейского формата переговоров с Россией. По его словам, Украина заинтересована в существовании нескольких параллельных направлений, которые могли бы способствовать поиску дипломатического урегулирования войны.

«Мое видение — очень хочется, чтобы было несколько направлений для того, чтобы все-таки была возможность двигаться к дипломатическому урегулированию этой войны», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что создание отдельного европейского формата не должно означать исключение кого-либо из переговорного процесса.

Глава государства также сообщил, что десятки стран передают Украине разведывательные данные, назвав это существенной помощью. Отдельно он упомянул решение об ослаблении санкций против России, которое стало неожиданным для Киева.

Брифинг Владимира Зеленского состоялся после встреч с европейскими лидерами в Брюсселе. Среди ключевых тем обсуждения были дальнейшая военная поддержка Украины, усиление противовоздушной обороны и подготовка к зимнему периоду.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга после саммита Европейского Союза в Брюсселе.

В пятницу, 16 октября, в рамках второго дня саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Это первый разговор между политиками.

Украина ожидает поставку дополнительных истребителей F-16 из Бельгии до конца 2026 года.

Читай нас в