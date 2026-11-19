Президент Украины заявил, что осознает угрозы своей жизни, в частности возможность покушения со стороны России. В то же время, по его словам, он не может постоянно сосредотачиваться на опасности, хотя украинские спецслужбы неоднократно предупреждали о возможных покушениях.

Во время беседы журналист NBC News Ричард Энгель спросил Зеленского, не опасается ли тот, что российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ убить его в ответ на украинские удары по территории России с большого расстояния.

Журналист упомянул предыдущие попытки покушений на украинского президента, в частности вероятную подготовку нападения во время его пребывания в Польше. Зеленский ответил, что осознает опасность, сопутствующую его работе во время войны. По его словам, украинские военные ежедневно рискуют жизнью ради своей страны и будущего следующих поколений.

«Мы знаем, что можем погибнуть. Но наши военные сражаются за нашу страну, за будущее наших детей и внуков», — сказал президент.

После этого Энгель переспросил, правильно ли он понял, что Зеленский готов умереть ради жизни Украины. Президент ответил, что просто исполняет обязанности главы государства.

По словам президента, российские спецслужбы неоднократно пытались организовать покушения на него. Украинские разведчики, представители сил безопасности и охрана регулярно предупреждают главу государства о возможных угрозах. Ему советуют менять планы на день и ночь и усиливать меры безопасности.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не может постоянно жить по правилам, которые диктует страх. Он объяснил, что чрезмерная сосредоточенность на собственной защите противоречила бы ценностям, за которые борется Украина.

«Но я не могу так жить. Иначе это будет не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу», — подчеркнул глава государства.

Источник: NBC News

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