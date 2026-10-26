Зеленский рассчитывает на трехстороннюю встречу Украины, США и России в начале ноября

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России состоится в начале ноября.

Глава государства проинформировал литовского спикера о встречах в Осло и общей ситуации в переговорном процессе.

«Рассчитываем, что трехсторонняя встреча американской, украинской и российской команд состоится уже в начале ноября», — отметил Зеленский.

В ходе встречи стороны также подробно обсудили европейскую интеграцию Украины и приоритеты литовского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года.

Зеленский подчеркнул важность открытия оставшихся двух переговорных кластеров для Украины до конца 2026 года. Это необходимо для того, чтобы во время председательства Литвы можно было приступить к закрытию переговорных разделов.

Ранее пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении мирных переговоров с Украиной не предусматривает прекращения боевых действий.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале по итогам встречи со спикером Сейма Литвы Юозасом Олекасом.

Напомним, что Россия будет продолжать наносить удары по Украине, несмотря на трехсторонние переговоры, — Кремль.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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