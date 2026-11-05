Зеленский надеется на увеличение помощи со стороны США после победы демократов на промежуточных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поможет Киеву получать больше поддержки со стороны США. Речь идет как о финансовой помощи, так и о поставках вооружения.

По мнению украинского лидера, усиление поддержки со стороны Вашингтона может повлиять на позицию российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский отметил, что демократы открыто выступают за поддержку Украины и восстановление более тесных отношений между США и Европой. В то же время президент поблагодарил и республиканцев, которые поддерживают Киев.

«Я также благодарен республиканцам, но демократы очень четко говорят о поддержке Украины и оказании ей помощи. Они говорят о восстановлении связей между Соединенными Штатами и Европой. Поэтому есть надежда, что возникнет баланс сил и мы получим большую поддержку», — сказал Зеленский.

Ожидания президента связаны с результатами промежуточных выборов в США. По их итогам с 2027 года демократы будут контролировать обе палаты Конгресса.

По словам Зеленского, если американский Конгресс начнет выступать за масштабную финансовую и военную поддержку Украины, это может стать дополнительным фактором давления на Москву.

«Если Конгресс сейчас будет говорить о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это будет что-то положительное, что повлияет на Путина», — подчеркнул украинский лидер.

Об этом сообщает Reuters.

Демократическая партия США одержала значительные победы на промежуточных выборах 3 ноября, укрепив свои позиции в обеих палатах Конгресса. Результаты голосования стали серьёзным ударом для президента Дональда Трампа на фоне недовольства избирателей экономической ситуацией и войной с Ираном.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

Член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

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