Украине необходимо не менее 115 млрд евро на следующий год для обеспечения финансовой устойчивости в условиях войны.

В настоящее время около 90 млрд евро планируется получить от Европейского Союза, еще 25 млрд евро необходимо найти.

По словам Зеленского, Украина работает с европейскими партнерами над обеспечением финансирования. Еврокомиссия уже предложила механизм привлечения средств, который должен получить поддержку стран ЕС.

Президент подчеркнул, что финансовое обеспечение остается одной из ключевых задач на центральном уровне, ведь для поддержки страны во время полномасштабной войны требуется не менее 100 млрд евро ежегодно.

Источник: Владимир Зеленский

Украина получила почти 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за всю историю её действия. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание финансовой стабильности страны в условиях полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года Евросоюз перечислил Украине 13,57 млрд евро.

Украина получила от ЕС новый транш в размере 3,47 млрд евро.

Первый транш кредита ЕС для Украины в размере 5,9 млрд евро будет направлен на приобретение дронов.

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