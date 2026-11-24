24 ноября президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко совместно отправиться в Москву на мирные переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский назвал такую идею несерьёзной и предложил Лукашенко самому привезти российского президента в Киев. По его словам, такие заявления не приближают окончание войны.

Самопровозглашённый лидер Беларуси ранее предложил украинскому президенту полететь вместе с ним в Москву на переговоры с Путиным. Лукашенко также заявлял, что готов выступить гарантом безопасности во время такой поездки. В ответ Зеленский предложил другой вариант — Лукашенко может взять с собой Путина и прилететь в Киев. Президент добавил, что Украина также готова гарантировать им безопасный прием, ведь речь идет о переговорах. «Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит с ним вместе в Киев. Мы также гарантируем им безопасный прием, это же переговоры», — сказал Зеленский.

В то же время украинский президент подчеркнул, что не считает предложение Лукашенко реальной основой для переговоров. По его словам, встречаться с российской стороной в Москве невозможно, так же как и проводить переговоры в Киеве, пока идет война. «Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в Москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор», — отметил президент.

Зеленский также с юмором прокомментировал слова Лукашенко о совместном перелете. Он заметил, что не понимает, почему белорусский лидер предлагает «взять» его на самолет и доставить в Москву. «Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь. Ну, в Москву, зачем?» — сказал глава государства.

По мнению Зеленского, подобные инициативы лишь отвлекают внимание и засоряют информационное пространство. Они не предлагают реального пути к переговорам и не помогают приблизить окончание российской войны против Украины. Зеленский прокомментировал слова Лукашенко во время общения с журналистами.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что официально предлагает Владимиру Зеленскому сесть вместе с ним в самолёт и полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

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