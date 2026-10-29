Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 390 военнослужащих Национальной гвардии, полицейских и пограничников. Из них 177 получили награды посмертно.

Государственные награды присуждены за заслуги в ходе защиты Украины.

Согласно документу, защитники награждены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.

Наградой «Крест боевых заслуг» Президент посмертно удостоил старшего солдата Максима Грачова, сержанта Дениса Коваля, старшего солдата Дмитрия Мартыненко и сержанта Давида Москаева.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены полковник Сергей Карпушев и посмертно майор Олег Мудрак.

Еще 22 защитников Президент наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени, десять из них удостоены награды посмертно.

Орденом Данила Галицкого были награждены лейтенант Игорь Жигрин, младший сержант Сергей Каракай, капитан Александр Каркач, старший лейтенант Игорь Метлушан, подполковник Юрий Андруша, майор Остап-Иван Ковальчук, полковник Александр Мандзюк, полковник Сергей Мельник, солдат Леонид Ню и старший солдат Леонид Перминов.

Также защитники награждены орденами «За мужество» I–III степеней и медалями «За военную службу Украине», «За безупречную службу», «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».

Соответствующий указ № 1071/2026 от 29 октября опубликован на сайте главы государства.

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