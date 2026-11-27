В пятницу, 27 ноября 2026 года, президент Владимир Зеленский вручил дипломы и почетные знаки лауреатам Национальной премии Украины имени Бориса Патона. Среди награждённых — учёные, чьи разработки касаются энергетики, медицины, обороны, кибербезопасности и восстановления страны. Всего в обнародованном указе президента перечислены 61 лауреат за восемь научных работ, а в сообщении Офиса президента говорится о 91 награжденном за 12 работ.

Церемония состоялась в день рождения Бориса Патона — выдающегося украинского ученого, который много лет возглавлял Национальную академию наук Украины. Зеленский поблагодарил ученых и инженеров за работу, которая помогает стране выстоять во время полномасштабной войны. «Сегодня Украина чествует ученых, инженеров — всех, кто в военное время укрепляет Украину своим интеллектом и идеями, знаниями и изобретениями, решениями, которые так важны сегодня для всех», — написал президент в Telegram.

По его словам, работы этого года помогают укреплять энергетическую систему, развивать медицину, усиливать оборону и киберзащиту. Глава государства также подчеркнул, что научные разработки имеют практическое значение: они позволяют лучше защищать людей и военных. «Мы ощущаем результаты каждой отдельной разработки, результаты нашей науки — в целом науки дальновидной, в условиях войны дальнобойной, науки смелой, которая меняет настоящее, меняет войну и дает больше возможностей беречь жизни наших людей, наших солдат», — отметил Зеленский.

За какие разработки присудили премию

Согласно указу президента № 1136/2026 от 23 ноября, в открытом списке числятся восемь научных работ. Они охватывают не только оборонные технологии, но и медицину, энергетику, кибербезопасность и правовые вопросы восстановления Украины.

В частности, премию присудили авторам исследования по цифровой трансформации электроэнергетики и её интеграции в европейское энергетическое пространство. Ещё одна отмеченная работа посвящена устойчивости и восстановлению объектов, где хранят и транспортируют природный газ. Эти направления важны для стабильной работы энергетической системы страны. Отдельно отметили разработку по кибермониторингу объектов критической инфраструктуры. Такие исследования направлены на усиление защиты важных для страны объектов от киберугроз.

Среди медицинских работ — исследования по лечению раненых с боевыми травмами живота и тазовой области, а также создание системы офтальмологической помощи военным в полевых условиях и госпиталях. Еще одна отмеченная работа касается современных подходов к коррекции микробиома. Также премию получили ученые, исследующие свойства конструкций и систем под воздействием физических полей, и авторы работы о правовом обеспечении послевоенного возрождения Украины.

Среди лауреатов по последнему направлению — Марина Стефанчук, доктор юридических наук и супруга председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Она получила награду вместе с шестью другими авторами исследования. Согласно указу, размер каждой Национальной премии в 2026 году составляет 500 тысяч гривен. Одну из наград присудили посмертно — ученой Лидии Бабенко.

Что известно о премии имени Бориса Патона

Национальная премия Украины имени Бориса Патона — государственная награда, которой отмечают важные научные исследования и разработки. Ее учредили в 2021 году вместо Государственной премии Украины в области науки и техники. Так решили почтить память Бориса Патона, скончавшегося в августе 2020 года на 102-м году жизни. Борис Патон был украинским учёным в области сварки и металлургии. Он возглавлял Национальную академию наук Украины с 1962 по 2020 год. Его научные работы и инженерные разработки оказали значительное влияние на развитие промышленности и технологий.

Премия присуждается ежегодно за исследования в области естественных, технических и гуманитарных наук, медицины, образования и охраны окружающей среды. Её лауреатам вручают дипломы и почетные знаки, а также выплачивают денежную часть награды. Награды этого года охватили сразу несколько направлений, имеющих практическое значение для Украины во время войны и после её завершения — от лечения раненых и защиты энергетики до кибербезопасности и подготовки правовой основы для восстановления. Об этом написал Зеленский в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лауреатами Национальной премии имени Бориса Патона 2025 года. Он вручил им дипломы и почетные знаки. Награды получили учёные, внесшие значительный вклад в развитие медицины, модернизацию вооружения, защиту инфраструктуры и другие важные сферы.

Читай нас в