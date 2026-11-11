Зеленский заявил о дефиците ракет для Patriot из-за потребностей Ближнего Востока

Президент Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке сказывается на безопасности Украины и обеспечении её системами противовоздушной обороны.

По его словам, при поиске ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты украинских городов от российских баллистических атак, Украина сталкивается с дефицитом, поскольку часть боеприпасов направляется на Ближний Восток.

Зеленский отметил, что из-за этого украинские города рискуют остаться без достаточного количества средств для перехвата российских баллистических ракет. Он также подчеркнул, что войны и их последствия не остаются локальными.

Источник: Владимир Зеленский

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время ресурс в этой стране исчерпан. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может годами ждать поставок ракет для систем Patriot, ведь Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и готовится более активно применять баллистические ракеты зимой.

США продолжают без задержек поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot и вооружение в рамках инициативы PURL, финансируемой европейскими союзниками.

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